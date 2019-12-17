ХАМАС планирует в Турции теракты против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган умышленно не замечает подготовку ХАМАСом терактов против израильтян.
Об этом говорится в эксклюзивной статье корреспондента британского издания The Telegraph Раф Санчес под названием "ХАМАС в Турции планирует теракты против Израиля. Эрдоган закрывает на это глаза".
Уточняется, что Израиль неоднократно предупреждал Анкару, что ХАМАС планирует теракты, находясь в Стамбуле. Тем не менее, Эрдоган в минувшие выходные принял делегацию руководства террористической организации во главе с Исмаилом Ханийей. А на встрече президент Турции и вовсе заявил: "Мы продолжим поддерживать наших братьев в "Палестине".
Все это происходит на фоне того, что в 2015 году при посредничестве США Анкара обязалась прекратить деятельность ХАМАСа на своей территории. Тем не менее, на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном Эрдоган вновь демонстрирует поддержку организации, обещая ее лидерам предоставить "безопасную гавань" в Стамбуле.
По данным издания, египетская и израильская разведка выяснила, что только за последний год в Стамбул из Газы перебрались с семьями 11 террористов ХАМАСа. Среди них есть один из лидеров Захария Наджиб, планировавший убийства мэра Иерусалима Нира Барката, Иегуды Глика и генерального инспектора полиции Израиля Рони Альшейха.
Также британские журналисты вспомнили о лидере ХАМАСа Салахе аль-Арури, который долгое время спокойно жил в Турции, несмотря на то, что США предлагали за его поимку 5 млн долларов. В 2015 году власти все же попросили его покинуть страну, потому боевик перебрался в Ливан. В 2017 году он был избран заместителем председателя политбюро ХАМАСа, а на прошлой неделе и вовсе прибыл в Анкару вместе с Ханийей.
Стамбул также укрывает представителя ХАМАСа Абд ар-Рахман Ранимата, входившего в "ячейку Суриф". Он был одним из ответственных за теракты, совершенные в 90-е годы. Более того, в Турции скрываются финансист террористической организации Камаль Ауад и Хишам Хиджаз, который обещал каждой семье в ПА по 20 тысяч долларов, чтобы их члены становились "шахидами".