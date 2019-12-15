18.12 10:21 MIGnews.com

Израильский шпион вредил ракетам ХАМАСа электродрелью

Ce qui est intéressant, c'est que ce documentaire sera diffusé sur Al-Mayadeen, chaîne libanaise proche du Hezbollah https://t.co/OTkJ776waa — 🇮🇷Plagiste4you🇫🇷 (@Plagiste4you) December 15, 2019

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Ливанский канал Al-Mayadeen, работающий на Хизбаллу, показал документальный фильм об “успехах” борьбы военного крыла ХАМАСа, Бригад Изз ад-Дин аль-Касам в борьбе с израильским шпионажем.По версии канала, израильская разведка пыталась завербовать жителя Газы в качестве своего агента, воспользовавшись сложной экономической ситуацией в которой тот оказался. У агента требовали предоставить данные о расположении ракетных и минометных позиций ХАМАСа.По данным службы безопасности в Газе, агенту предоставили черный чемоданчик с инструментами, которые должны были использоваться для саботажа ракетных возможностей ХАМАСа. Среди прочего, в чемоданчике обнаружена электрическая дрель и другие инструменты..Согласно рассказу , миссия коллаборациониста заключалась в том, чтобы вставлять в ракеты детонаторы и которые будут взрываться при запуске и приборы GPS, которые должны были указывать израильским ВВС куда наносить удары.Авторы документального фильма сообщают, что разведке ХАМАСа удалось “сорвать планы ЦАХАЛа”.