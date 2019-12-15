Израильский шпион вредил ракетам ХАМАСа электродрелью

По версии канала, израильская разведка пыталась завербовать жителя Газы в качестве своего агента, воспользовавшись сложной экономической ситуацией в которой тот оказался. У агента требовали предоставить данные о расположении ракетных и минометных позиций ХАМАСа.
По данным службы безопасности в Газе, агенту предоставили черный чемоданчик с инструментами, которые должны были использоваться для саботажа ракетных возможностей ХАМАСа. Среди прочего, в чемоданчике обнаружена электрическая дрель и другие инструменты..
Согласно рассказу , миссия коллаборациониста заключалась в том, чтобы вставлять в ракеты детонаторы и которые будут взрываться при запуске и приборы GPS, которые должны были указывать израильским ВВС куда наносить удары.
Авторы документального фильма сообщают, что разведке ХАМАСа удалось “сорвать планы ЦАХАЛа”.