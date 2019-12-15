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Израильский шпион вредил ракетам ХАМАСа электродрелью 18.12 10:21   MIGnews.com

Израильский шпион вредил ракетам ХАМАСа электродрелью

Ливанский канал  Al-Mayadeen, работающий на Хизбаллу, показал документальный фильм об “успехах” борьбы военного крыла ХАМАСа, Бригад Изз ад-Дин аль-Касам в борьбе с израильским шпионажем.



По версии канала, израильская разведка пыталась завербовать жителя Газы в качестве своего агента, воспользовавшись сложной экономической ситуацией в которой тот оказался.  У агента требовали предоставить данные о расположении ракетных и минометных позиций ХАМАСа.

По данным службы безопасности в Газе, агенту предоставили черный чемоданчик с инструментами, которые должны были использоваться для саботажа ракетных возможностей ХАМАСа. Среди прочего, в чемоданчике обнаружена электрическая дрель и другие инструменты..

Согласно рассказу , миссия коллаборациониста заключалась в том, чтобы вставлять в ракеты детонаторы и которые будут взрываться при запуске и приборы GPS, которые должны были указывать израильским ВВС куда наносить удары.

Авторы документального фильма сообщают, что разведке ХАМАСа удалось “сорвать планы ЦАХАЛа”.


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