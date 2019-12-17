18.12 06:46 MIGnews.com

Видео: вооруженный инфильтрант ликвидирован с воздуха

תיעוד: המחבל החמוש מתקרב לגדר המערכת בדרום רצועת עזה, רגע לפני שנורה@moyshis pic.twitter.com/6Q3RFzoimr — כאן חדשות (@kann_news) December 17, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Вооруженный палестинец был идентифицирован наблюдателями ЦАХАЛа на границе с Газой в момент попытки инфильтрации на израильскую территорию.В воздух был поднят самолет ЦАХАЛа, открывший огонь и ликвидировавший террориста.Террорист не успел перейти на израильскую территорию и не представлял угрозы для приграничных населенных пунктов.Региональный совет Эшколь проинформировал жителей окрестностей: “Взрыв, раздавшийся несколько минут назад был результатом активности ЦАХАЛа на границе, перед лицом подозреваемого, подошедшего к заграждениям на границе, напротив территории нашего регионального совета. Инцидент - под контролем военных, влияния на жизнь гражданских нет. Нет изменений в инструкциях гражданскому населению”.Через часа после этого инцидента силы ЦАХАЛа предотвратили атаку с помощью коктейлей Молотова против израильских машин в районе Бейт Джала у Бейт-Лехема.В минувшие выходные тысячи палестинцев приняли участие в массовых беспорядках на границе с Газой. Они приблизились к ограждениям на границе и закидывали израильских солдат бутылками с зажигательной смесью. С израильской стороны никто не пострадал.Одновременно в Газе отмечали 32-летие создания террористической организации ХАМАС. В северной части Газы выступил член политбюро ФАТХа Хамад Нам. Он поблагодарил ХАМАС за ракетные обстрелы Израиля. Он также потребовал освобождения палестинских заключенных, заявив: “По проблеме заключенных - хатягивание и проволочки не помогут врагу. Ваши солдаты не увидят света, пока наши солддаты не увидят света”.Хамад продолжил угрозы: “Батальоны Бригад Аль-Кассам скоро откроют новую часть в борьбе с оккупацией. ХАМАС отрубит руку любому, кто посмеет попытаться подорвать стабильность в и безопасность Газы”.