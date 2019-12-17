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Видео: вооруженный инфильтрант ликвидирован с воздуха 18.12 06:46   MIGnews.com

Видео: вооруженный инфильтрант ликвидирован с воздуха

Вооруженный палестинец был идентифицирован наблюдателями ЦАХАЛа на границе с Газой в момент попытки инфильтрации на израильскую территорию.

В воздух был поднят самолет ЦАХАЛа, открывший огонь и ликвидировавший террориста.

Террорист не успел перейти на израильскую территорию и не представлял угрозы для приграничных населенных пунктов.

Региональный совет Эшколь проинформировал жителей окрестностей: “Взрыв, раздавшийся несколько минут назад был результатом активности ЦАХАЛа на границе, перед лицом подозреваемого, подошедшего к заграждениям на границе, напротив территории нашего регионального совета. Инцидент - под контролем военных, влияния на жизнь гражданских нет. Нет изменений в инструкциях гражданскому населению”.



Через часа после этого инцидента силы ЦАХАЛа предотвратили атаку с помощью коктейлей Молотова против израильских машин в районе Бейт Джала у Бейт-Лехема.

В минувшие выходные тысячи палестинцев приняли участие в массовых беспорядках на границе с Газой. Они приблизились к ограждениям на границе и закидывали израильских солдат бутылками с зажигательной смесью. С израильской стороны никто не пострадал.

Одновременно в Газе отмечали 32-летие создания террористической организации ХАМАС. В северной части Газы выступил член политбюро ФАТХа Хамад Нам. Он поблагодарил ХАМАС за ракетные обстрелы Израиля. Он также потребовал освобождения палестинских заключенных, заявив: “По проблеме заключенных - хатягивание и проволочки не помогут врагу.  Ваши солдаты не увидят света, пока наши солддаты не увидят света”.

Хамад продолжил угрозы: “Батальоны Бригад Аль-Кассам скоро откроют новую часть в борьбе с оккупацией. ХАМАС отрубит руку любому, кто посмеет попытаться подорвать стабильность в и безопасность Газы”.


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