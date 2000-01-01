18.12 20:12 MIGnews.com

Израильтянка жестко отчитала Совбез ООН из-за обстрелов

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Жительница кибуца Нирим близ Газы Адель Раемер во время слушаний по Ближнему Востоку по приглашению посла США Келли Крафт жестко обратилась к Совбезу ООН, рассказав о жизненном опыте, приобретенном на фоне непрекращающихся ракетных обстрелов.Об этом вечером, 18 декабря, сообщило издание The Times of Israel."Вам когда-нибудь за свою жизнь приходилось бежать? Когда я слышу систему раннего оповещения Red Alert (Цева Адом) о летящих ракетах, я знаю, что у меня есть 5-10 секунд, чтобы добраться до какого-нибудь безопасного места – независимо от того, где я нахожусь в моем маленьком доме кибуца. В течение 11 раундов эскалации ракетных обстрелов, которые были у нас за последние полтора года, каждый день было множество предупреждений. За этот период по нашим общинам было выпущено тысяча восемьсот ракет. Что бы вы сделали, если бы такое количество снарядов было запущено через вашу границу?" – обратилась женщина.Она добавила, что во время войны 2014 года с Газой ракета разрушила ее спальню. Она чудом смогла спастись, потому что искала убежище в защищенной комнате своего дома.Завершая свое выступление, женщина призвала послов Совбеза действовать против ХАМАСа: "Нам всем нужно иметь возможность воспитывать следующее поколение, чтобы уважать наших соседей, а не бояться их".