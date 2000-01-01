18.12 12:54 MIGnews.com

Убийство Шнерб: арестованы 50 террористов (обновлено)

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Расследование теракта около поселка Долев, в результате которого была убита 17-летняя Рина Шнерб, привело к раскрытию инфраструктуры группировки "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).Соответствующую информацию 18 декабря разрешила к публикации ШАБАК.В частности, в общей сложности, были задержаны в Рамалле 50 террористов, трое из которых несут непосредственную ответственность за убийство девушки.Следователи также обнаружили, что террористическая ячейка была причастна к двум обстрелам около Бейт-Эля полтора года назад и обстрелу машины около Ариэля в марте 2019 года.Среди задержанных: Самар Арбид, Касам Шабали, Язан Маджмас, Нисам Мухаммад, лидеры боевиков НФОП из Рамаллы Уалид Ханатша, Ар-Разак Фарадж и Халид Джарар. Следствие пришло к выводу, что они планировали теракт около поселка Долев и другие террористические нападения на израильтян. Причем Ханатша выдал деньги на подготовку и проведение этого теракта.Во время проведения операций в Иудее и Самарии было изъято много оружия, включая автоматические винтовки М-16, автоматы "Калашникова", винтовки "Галиль", пистолеты-пулеметы "Узи", конфискованы взрывчатка, рации и другие средства связи.По данным ШАБАК, террористическая группировка планировала крупные атаки в ближайшем будущем.Напомним, что 23 августа возле поселка Долев прогремел взрыв, в результате которого погибла 17-летняя израильтянка Рина Шнерб. Ранения получили 19-летний брат девушки и 46-летний отец Эйтан Шнерб.Теракт был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами. 23 августа в результате совместной операции ЦАХАЛа и Шабака были арестованы террористы, осуществившие атаку у ручья Дани близ Долев.Как стало известно, они являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и обвиняются в еще одном нападении. Арбид был доставлен в иерусалимскую больницу Хадасса в критическом состоянии после того, как у него, предположительно, произошел сердечный приступ во время допроса. По словам адвокатов, мужчина был здоров, когда его арестовывали. Министерство юстиции начало расследование.Лидер ХАМАСа Исмаил Хания в ответ разразился угрозами против Израиля, отметив, что "сионистские садисты" поплатятся. Тем временем, бывший заместитель начальника Службы общей безопасности (ШАБАК) Ицхак Илан заявил, что никакими пытками при допросах подозреваемых никто не занимается.