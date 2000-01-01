18.12 07:08 MIGnews.com

Душевнобольных террористов не бывает

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Адиэль Кольман, отец четырех детей из Кохав Ха Шахар был убит девять месяцев назад в результате атаки палестинского террориста в Старом Городе Иерусалима.Дом террориста в деревне Аркаба близ Шхема не снесен - семья утверждает, что он был “душевнобольным”.Бат Эль Кольман, невестка Адиэля, заявила в интервью Аруц Шева, что семья намерена подать в БАГАЦ петицию против решения суда, не позволяющего снос.Бат Эль Кольман заявила: “Это прецедентное и опасное решение. Никогда раньше не выдвигался аргумент о том, что террорист - психически болен, и потому его дом нельзя снести. Мы знаем, что дело расследовали заново и нашлись те, кто сказал, что это была не националистическая атака, несмотря на то, что все знают, что обратное - правда. И министр юстиции, и юридический советник правительства определили, что это - националистическая атака. Если дом не снесут - мы пойдем в БАГАЦ”.Она добавила: “Это была преднамеренная атака террориста, у которого было разрешение на работу в Израиле. У него была семья. Он приехал в Иерусалим специально для того, чтобы убить еврея. Сегодня мы знаем, что он писал поэмы против сионизма, воспевающие джихад. Как можно сказать, что такой человек не контролирует своих действий? Точно также можно доказывать, что убийца и насильник не контролируют своих действий, потому что они - ненормальные. Мы также знаем, что его семья гордится тем, что он сделал. Они получают за это деньги. Мы - в войне против террора, здесь нет места рассуждениям о психическом здоровье. Это - система планирования террора, в которой семья получает деньги от террористических организаций. Кто-то его послала совершить эту атаку, даже если он и был душевнобольным”.