Хейли: обе стороны выиграют от "мирного плана" Трампа
Посол США в ООН Никки Хейли призвала израильтян и палестинцев поддержать мирный план США, который будет обнародован в начале 2019 года, заявив, что он гораздо более "продуманный", чем любой, который был представлен ранее.
Не раскрывая подробностей плана, Хейли отметила, что он намного длиннее прошлых предложений и содержит то, что может понравиться одной стороне и не понравиться другой.
"В отличие от предыдущих попыток разрешить этот конфликт, этот план представляет собой не просто несколько страниц, содержащих неопределенные и невообразимые руководящие принципы", - сказала Хейли, которая должна покинуть свой пост в конце декабря.
Посол подчеркнула, что у Израиля и палестинцев, а также у стран по всему миру, есть выбор. По ее словам, они могут сосредоточиться на тех пунктах плана, которые им не нравятся, и вернуться в состояние, которое она назвала "провалившимся статус-кво последних 50 лет".
Хейли подчеркнула, что "либо страны могут сосредоточиться на пунктах, которые им нравятся, и продвигать мирные переговоры для того, чтобы двигаться дальше".
Она добавила, что "обе стороны получат очень много от мирного соглашения, но палестинцы получат больше, а израильтяне будут многим рисковать".
Ее комментарии были встречены сдержанным ответом европейских государств, которые заявили, что "хотели бы еще раз повторить и подчеркнуть твердую неизменную приверженность ЕС согласованным на международном уровне параметрам", которые включают решение о создании двух государств по линии перемирия 1967 года и урегулирование статуса Иерусалима, заявленного обеими сторонами как их столица.