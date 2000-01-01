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Хейли: обе стороны выиграют от `мирного плана` Трампа | Фото:18.12 21:31   MIGnews.com

Хейли: обе стороны выиграют от "мирного плана" Трампа

Посол США в ООН Никки Хейли призвала израильтян и палестинцев поддержать мирный план США, который будет обнародован в начале 2019 года, заявив, что он гораздо более "продуманный", чем любой, который был представлен ранее.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает The Times of Israel.

Не раскрывая подробностей плана, Хейли отметила, что он намного длиннее прошлых предложений и содержит то, что может понравиться одной стороне и не понравиться другой.

"В отличие от предыдущих попыток разрешить этот конфликт, этот план представляет собой не просто несколько страниц, содержащих неопределенные и невообразимые руководящие принципы", - сказала Хейли, которая должна покинуть свой пост в конце декабря.

Посол подчеркнула, что у Израиля и палестинцев, а также у стран по всему миру, есть выбор. По ее словам, они могут сосредоточиться на тех пунктах плана, которые им не нравятся, и вернуться в состояние, которое она назвала "провалившимся статус-кво последних 50 лет".

Хейли подчеркнула, что "либо страны могут сосредоточиться на пунктах, которые им нравятся, и продвигать мирные переговоры для того, чтобы двигаться дальше".

Она добавила, что "обе стороны получат очень много от мирного соглашения, но палестинцы получат больше, а израильтяне будут многим рисковать".

Ее комментарии были встречены сдержанным ответом европейских государств, которые заявили, что "хотели бы еще раз повторить и подчеркнуть твердую неизменную приверженность ЕС согласованным на международном уровне параметрам", которые включают решение о создании двух государств по линии перемирия 1967 года и урегулирование статуса Иерусалима, заявленного обеими сторонами как их столица.


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