Нетаниягу посетил место теракта возле Гиват-Асафа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил перекресток Гиват-Асаф на шоссе №60, где в прошлый четверг террористы застрелили двух солдат ЦАХАЛа и ранили еще двух человек – военнослужащего и гражданское лицо.
На месте смертельной атаки глава правительства заявил, что Израиль укрепит поселения "еще больше". Кроме того, он пообещал в скором времени найти преступников, совершивших смертельный теракт.
Напомним, двое военнослужащих ЦАХАЛа были убиты, когда палестинские террористы обстреляли группу израильтян у населенного пункта Гиват-Асаф. Погибшие идентифицированы как 20-летний Юваль Мор Йосеф и 19-летний Йосеф Коэн.