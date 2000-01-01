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Нетаниягу посетил место теракта возле Гиват-Асафа | Фото:18.12 18:17   MIGnews.com

Нетаниягу посетил место теракта возле Гиват-Асафа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил перекресток Гиват-Асаф на шоссе №60, где в прошлый четверг террористы застрелили двух солдат ЦАХАЛа и ранили еще двух человек – военнослужащего и гражданское лицо.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает The Jerusalem Post.

На месте смертельной атаки глава правительства заявил, что Израиль укрепит поселения "еще больше". Кроме того, он пообещал в скором времени найти преступников, совершивших смертельный теракт.

Напомним, двое военнослужащих ЦАХАЛа были убиты, когда палестинские террористы обстреляли группу израильтян у населенного пункта Гиват-Асаф. Погибшие идентифицированы как 20-летний Юваль Мор Йосеф и 19-летний Йосеф Коэн.


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