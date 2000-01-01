Катар: Израиль отказался освободить 54 заключенных
Представитель Катара в Газе Мухаммед аль-Амари сообщил, что его страна попросила Израиль освободить 54 палестинских заключенных, освобожденных по сделке Шалита, но вновь арестованных израильскими властями.
Освобождение указанных лиц было предварительным условием начала переговоров с ХАМАСом о возвращении удерживаемых израильтян и тел израильских солдат.
По словам Амари, израильтяне отвергли это условие, а также посредничество Катара, и вместо него выбрали в качестве посредника Египет.