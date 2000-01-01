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Нетаниягу: Израиль ничего не обещал для прекращения огня | Фото:18.11 15:12   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль ничего не обещал для прекращения огня

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил после последнего этапа насилия в Газе: "Израиль ничего не обещал для достижения прекращения огня. Мы сохраняем полную свободу действий и будем атаковать любого, кто пытается причинить нам вред", - сказал он.

Нетаниягу оценил работу сил безопасности за "идеальное проведение операции "Черный пояс"" и сказал, что все ее цели были достигнуты. "Наша политика безопасности не изменилась совсем, ни на йоту", - добавил он.

Премьер-министр сказал, что он поручил армии атаковать цели ХАМАСа сразу после того, как террористы выпустили ракеты по Беэр-Шеве в пятницу вечером. "Мы готовы к любому сценарию, и силы безопасности точно знают, какие планы они должны осуществить для защиты государства Израиль на любой арене", - сказал он.

В четверг вступило в силу прекращение огня между Израилем и группой "Исламский джихад", положив конец двум дням боевых действий. В результате боевых действий погибли 34 палестинца, в том числе 16 гражданских лиц.

После прекращения огня две ракеты были перехвачены над южным израильским городом Беэр-Шева в пятницу вечером. Представители министерства обороны заявили, что ракеты были выпущены боевиками ХАМАСа.


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