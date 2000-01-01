"Исламский джихад": мы "сдулись"

Высокопоставленный член "Исламского джихада" в Газе объявил, что террористы завершили ответные действия на ликвидацию главаря Баха Абу аль-Ата.
"Сопротивление смогло полностью парализовать половину оккупационного государства", – сказал Мохаммед аль-Хинди в интервью "Аль-Акса", передает The Times of Israel.
По его словам, "Исламский джихад" поддерживает решение ХАМАСа воздержаться от нападений и присоединиться к обстрелам.
"ХАМАС и Исламский джихад – братья-близнецы. Отвечать на убийство Баха Абу аль-Ата не требуется ото всех. Бригадам "Изз ад-Дин аль-Кассам" не стоит вмешиваться, чтобы противостояние не развивалось", – добавил он.
Напомним, что Израиль ликвидировал главаря "Исламского джихада" в ночь на 12 ноября. Это была заранее спланированная и одобренная на высших инстанциях операция. В ответ террористы долго угрожали и в итоге начали обстрелы.
Из Газы в общей сложности было выпущено свыше 250 ракет. После двух суток непрекращающихся обстрелов Израилю и террористы пришли к соглашению о прекращении огня.