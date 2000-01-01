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`Исламский джихад`: мы сдулись | Фото:18.11 20:43   MIGnews.com

"Исламский джихад": мы "сдулись"

Высокопоставленный член "Исламского джихада" в Газе объявил, что террористы завершили ответные действия на ликвидацию главаря Баха Абу аль-Ата.

"Сопротивление смогло полностью парализовать половину оккупационного государства", – сказал Мохаммед аль-Хинди в интервью "Аль-Акса", передает The Times of Israel.

По его словам, "Исламский джихад" поддерживает решение ХАМАСа воздержаться от нападений и присоединиться к обстрелам.

"ХАМАС и Исламский джихад – братья-близнецы. Отвечать на убийство Баха Абу аль-Ата не требуется ото всех. Бригадам "Изз ад-Дин аль-Кассам" не стоит вмешиваться, чтобы противостояние не развивалось", – добавил он.

Напомним, что Израиль ликвидировал главаря "Исламского джихада" в ночь на 12 ноября. Это была заранее спланированная и одобренная на высших инстанциях операция. В ответ террористы долго угрожали и в итоге начали обстрелы.

Из Газы в общей сложности было выпущено свыше 250 ракет. После двух суток непрекращающихся обстрелов Израилю и террористы пришли к соглашению о прекращении огня.


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