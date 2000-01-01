18.11 18:00 MIGnews.com

Беннетт: правительство меньшинства сорвало бы операцию ЦАХАЛ

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Министр обороны Нафтали Беннетт предостерег от формирования правительства меньшинства, поддерживаемого "Объединенным арабским списком".По его словам, операция "Черный пояс" не состоялась бы, если такое правительство уже было создано на прошлой неделе, передает "Аруц Шева"."Если бы израильское правительство зависело от членов "Объединенного арабского списка", 25 уничтоженных террористов все еще были бы живы", – подчеркнул он.По словам Беннетта, для депутатов из арабских партий военная кампания ЦАХАЛ была своего родом "убийством"."Я призываю Бени Ганца не помогать им. Правительство единства – веление времени", – резюмировал министр обороны.