Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Чиновники: Ганц хочет быть премьером любой ценой | Фото:18.11 17:09   MIGnews.com

"Ганц хочет быть премьером любой ценой"

Лидер "Кахоль Лаван" любой ценой намерен сформировать правительство за то короткое время, которое осталось до истечения срока его мандата.

Об этом рассказали высокопоставленные чиновники из его окружения в комментарии "Аруц Шева".

"Мы не повторим ошибку, допущенную Ципи Ливни в 2008 году, которая упустила кресло премьер-министра. Ганц выглядит слабым, но это не так. Наша цель прежде всего заключается в том, чтобы он сел в кресло премьер-министра – любой ценой, даже если это означает зависимость от поддержки арабских партий", – отметили они.

По словам чиновников, после того, как Биньямин Нетаниягу покинет свой офис, "правительство станет сионистским", но для этого сначала "его нужно свергнуть". А после этого, якобы никто и не вспомнит, что арабы выступали с поддержкой.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:43
Нетаниягу: правительство меньшинства порадует ХАМАС и Иран
18:24
Германия: Макрон хочет заменить НАТО, мы - усилить
18:00
Беннетт: правительство меньшинства сорвало бы операцию ЦАХАЛ
17:33
Собчак настаивала: Виторган отказался покидать Москву
16:50
Египет попадет под санкции США из-за покупки Су-35
16:28
В Чили зафиксированы массовые пытки и сексуальное насилие
16:08
Убил из ревности: Максиму Таль предъявлено обвинение
15:40
Либерман: через два дня мы можем быть каждый сам за себя
15:12
Нетаниягу: Израиль ничего не обещал для прекращения огня
15:10
Венеция: вода отступает  
14:40
Что пообещал Кахоль Лаван Либерману
14:25
В Израиле снова вспыхивают пожары: все из-за ветров
14:05
ЦАХАЛ: мы знали об огромной ракете Исламского джихада
13:39
Франция: израильские мошенники в топе преступности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus