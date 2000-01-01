"Ганц хочет быть премьером любой ценой"

Лидер "Кахоль Лаван" любой ценой намерен сформировать правительство за то короткое время, которое осталось до истечения срока его мандата.
Об этом рассказали высокопоставленные чиновники из его окружения в комментарии "Аруц Шева".
"Мы не повторим ошибку, допущенную Ципи Ливни в 2008 году, которая упустила кресло премьер-министра. Ганц выглядит слабым, но это не так. Наша цель прежде всего заключается в том, чтобы он сел в кресло премьер-министра – любой ценой, даже если это означает зависимость от поддержки арабских партий", – отметили они.
По словам чиновников, после того, как Биньямин Нетаниягу покинет свой офис, "правительство станет сионистским", но для этого сначала "его нужно свергнуть". А после этого, якобы никто и не вспомнит, что арабы выступали с поддержкой.