Израиль обстреляли ракетой с боеголовкой весом в 400 кг
12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что палестинцы впервые применили самое страшное оружие сирийской гражданской войны - разработанную инженерами “Хизбаллы” ракету “Буркан”.
Жители одного из населенных пунктов на границе с Газой проснулись в прошлый четверг, 13 ноября, от мощнейшего взрыва.
Близ одного из поселений на территории регионального совета Эшколь был обнаружен гигантский кратер. Он появился в результате взрыва ракеты с боеголовкой весом в 300-4000 килограмм. Речь идет о ракете “Хизбаллы” Буркан, активно использовавшейся в войне против мятежников в Сирии при осадах и блокадах городов.
Несмотря на небольшую дальность ракеты - 3-5 километров, ее взрыв причинил большие разрушения, и есть военные специалисты которые называют ее “оружием массового поражения”.
В результате взрыва образовался кратер диаметром в 16 метров и глубиной в два. Такие ракеты могут использоваться для обстрела место сосредоточения войск и причинять большой ущерб.
Буркан применялся в Сирии с лета 2013 года. В ходе осады Восточной Гуты этими ракетами были снесены целые кварталы домов. Ракета также применялась при совершении химических атак силами Асада.
Боевики Исламского джихада получили технологии производства и использования таких ракет от “Хизбаллы” - на организуемых Ираном курсах . Будущих боевиков учат п использовать пулеметы, 14,5 мм и 23 мм пушки. Курсы были названы в честь героев оси сопротивления Израилю и Западу: Мостафы Хамрана, иранского боевика, который помогал в подготовке бойцов-шиитов в Ливане и погиб, возглавив битву против иракских сил; Имада Мугние, печально известного командира Хизбаллы, убитого в Дамаске; Фати Шакаки, основателя Исламского джихада, палестинской боевой группы.Иран устраивает подобные курсы для шиитских боевиков со всего арабского мира. на этих курсах боевиков также обучают ракетному делу. Подробнее об этом можно прочитать в материале ”Внутри миссии Ирана по доминированию на Ближнем Востоке”.