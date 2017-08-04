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Израиль обстреляли ракетой с боеголовкой весом в 400 кг 18.11 13:24   MIGnews.com

Израиль обстреляли ракетой с боеголовкой весом в 400 кг

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что палестинцы впервые применили самое страшное оружие сирийской гражданской войны - разработанную инженерами “Хизбаллы” ракету “Буркан”.

Жители одного из населенных пунктов на границе с Газой проснулись в прошлый четверг, 13 ноября, от мощнейшего взрыва. 

Близ одного из поселений на территории регионального совета Эшколь был обнаружен гигантский кратер. Он появился в результате взрыва ракеты с боеголовкой весом в 300-4000 килограмм. Речь идет о ракете “Хизбаллы” Буркан, активно использовавшейся в войне против мятежников в Сирии при осадах и блокадах городов.





Несмотря на небольшую дальность ракеты - 3-5 километров, ее взрыв причинил большие разрушения, и есть военные специалисты которые называют ее “оружием массового поражения”.

В результате взрыва образовался кратер диаметром в 16 метров и глубиной в два. Такие ракеты могут использоваться для обстрела место сосредоточения войск и причинять большой ущерб.

Буркан применялся в Сирии с лета 2013 года. В ходе осады Восточной Гуты этими ракетами были снесены целые кварталы домов. Ракета также применялась при совершении химических атак силами Асада.

Боевики Исламского джихада получили технологии производства и использования таких ракет от “Хизбаллы” - на организуемых Ираном курсах . Будущих боевиков учат п использовать пулеметы, 14,5 мм и 23 мм пушки. Курсы были названы в честь героев оси сопротивления Израилю и Западу: Мостафы Хамрана, иранского боевика, который помогал в подготовке бойцов-шиитов в Ливане и погиб, возглавив битву против иракских сил; Имада Мугние, печально известного командира Хизбаллы, убитого в Дамаске; Фати Шакаки, ​​основателя Исламского джихада, палестинской боевой группы.Иран устраивает подобные курсы для шиитских боевиков со всего арабского мира. на этих курсах боевиков также обучают ракетному делу. Подробнее об этом можно прочитать в материале ”Внутри миссии Ирана по доминированию на Ближнем Востоке”.


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