18.11 11:34 MIGnews.com

ЦАХАЛ начал неожиданные учения на севере Израиля

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Армия обороны Израиля в понедельник, 18 ноября, начала неожиданные двухдневные военные учения в северном Израиле, сообщили в ЦАХАЛ. По словам военного представителя, в учениях приняли участие большое количество самолетов, транспортных средств и военнослужащих ЦАХАЛа.Мероприятия предназначены для проверки готовности Северного командования. Учение, которое осуществляет инспектор ЦАХАЛа генерал-лейтенант Офер Сариг, проходят в Изреельской долине и в Верхней Галилее, и будут завершены во вторник, 19 ноября.Представитель армии заявил, что резервисты также будут задействованы в работе, и предупредил местных жителей, что в ближайшие дни ожидается увеличение передвижения сил чрезвычайных ситуаций и военной техники. В заявлении говорится о "готовности и оперативных возможностях Северного командования".С начала 2016 года Израиль провел серию военных учений, предназначенных для проверки готовности армии и групп реагирования на чрезвычайные ситуации.