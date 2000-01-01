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Бежал с ножоом: на Западном берегу застрелен палестинец | Фото:18.10 21:51   MIGnews.com

Бежал с ножом: на Западном берегу застрелен палестинец

Сотрудники управления пограничных переходов министерства обороны предотвратили теракт у контрольно-пропускного пункта "Теэним" в районе Туль-Карема.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, это случилось вечером, 18 октября. Неизвестный мужчина бросился с ножом по направлению к КПП. Им оказался палестинец, который, судя по всему, пытался напасть на охранников.

Один из сотрудников управления потребовал, чтобы мужчина остановился. Но тот не собирался отвечать на требования. В результате, по нападающему открыли огонь. Министерство обороны подтвердило, что мужчина был убит на месте. Никто из израильтян не пострадал.


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