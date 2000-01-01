Мятежи на границе с Газой: много раненых

В пятницу, 18 октября, на границе с Газой произошли очередные столкновения палестинцев с бойцами ЦАХАЛ.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Министерство здравоохранения ХАМАСа утверждает, что в ходе столкновений были ранены 48 палестинцев, среди которых 26 получили повреждения после того, как ЦАХАЛ открыл огонь.
Тем временем, информации о пострадавших с израильской стороны нет. Что примечательно, палестинцы бросали в военных взрывчатку, камни и бутылки с зажигательными смесями, провоцируя на ответные действия.