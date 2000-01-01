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Мятежи на границе с Газой: много раненых | Фото:18.10 21:00   MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой: много раненых

В пятницу, 18 октября, на границе с Газой произошли очередные столкновения палестинцев с бойцами ЦАХАЛ.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Министерство здравоохранения ХАМАСа утверждает, что в ходе столкновений были ранены 48 палестинцев, среди которых 26 получили повреждения после того, как ЦАХАЛ открыл огонь.

Тем временем, информации о пострадавших с израильской стороны нет. Что примечательно, палестинцы бросали в военных взрывчатку, камни и бутылки с зажигательными смесями, провоцируя на ответные действия.


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