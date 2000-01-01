18.10 19:36 MIGnews.com
Мятежи на границе с Газой переросли в насилие
В пятницу, 18 октября, на границе с Газой начались еженедельные протесты палестинцев.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Возле забора безопасности собралось свыше четырех тысяч человек в нескольких местах вдоль границы.
В очередной раз мятежники проявили агрессию против израильских военных. В частности, протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.
Уточняется, что в северной части сектора Газа несколько человек пытались пересечь границу, но вернулись в Газу еще до того, как их успели арестовать.
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