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Мятежи на границе с Газой: в бойцов ЦАХАЛ полетели камни | Фото:18.10 19:36   MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой переросли в насилие

В пятницу, 18 октября, на границе с Газой начались еженедельные протесты палестинцев.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Возле забора безопасности собралось свыше четырех тысяч человек в нескольких местах вдоль границы.

В очередной раз мятежники проявили агрессию против израильских военных. В частности, протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Уточняется, что в северной части сектора Газа несколько человек пытались пересечь границу, но вернулись в Газу еще до того, как их успели арестовать.


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