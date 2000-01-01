18.10 19:36 MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой переросли в насилие

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу, 18 октября, на границе с Газой начались еженедельные протесты палестинцев.Об этом сообщает The Jerusalem Post.Возле забора безопасности собралось свыше четырех тысяч человек в нескольких местах вдоль границы.В очередной раз мятежники проявили агрессию против израильских военных. В частности, протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.Уточняется, что в северной части сектора Газа несколько человек пытались пересечь границу, но вернулись в Газу еще до того, как их успели арестовать.