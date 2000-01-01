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Израиль не пустил главу египетской разведки в Газу 18.10 21:37   MIGnews.com

Израиль не пустил главу египетской разведки в Газу

10-й канала израильского ТВ сообщает о том, что причиной отмены визита главы египетской разведки Аббаса Камиля в Газу стал отказ Израиля пропустить его в палестинский анклав через КПП Эрез.

Камель должен был направиться в Газу из Рамаллы.

Официальной причиной отказа назван “ситуация в сфере безопасности”.

Высокопоставленные представители израильского военно-политического истеблишмента предупредили египетских официальных лиц, что въезд Камиля в Газу не может быть разрешен, потому что там “ему угрожает опасность”.

Офис премьер-министра Израиля сообщил, что “Израиль очень ценит египетские усилия, решение о о том, что министр разведки Египта не приедет в Газу было принято вместе с Израилем”.

Представитель ХАМАСа Халил аль-Хайя, присутствовавший на встрече с представителями египетской разведки заявил: “Визит был перенесен из соображений безопасности, а также потому, что Камиль должен встретиться с Сиси. Мы все еще ждем визита”.


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