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Американской студентке разрешили въехать в Израиль | Фото:18.10 21:39   MIGnews.com

Американской студентке разрешили въехать в Израиль

Верховный суд сегодня, 18 октября постановил, что американская студентка, обвиняемая в пропаганде бойкотов Израиля, может въехать в страну, положив конец недельной саге, которая привлекла внимание к израильскому закону, предусматривающему запрет на въезд в страну антиизраильских активистов, передает The Times of Israel.

Напомним, 22-летняя Аль-Касем содержалась под стражей в течение последних 15 дней после прибытия в Израиль на магистерскую программу в Еврейском университете в Иерусалиме. Ей было отказано во въезде в Израиль в связи с антиизраильской деятельностью и активной поддержкой движения BDS в университете Флориды.

Ожидается, что Аль-Касем будет выпущена вскоре после решения Верховного суда, запретив апелляцию со стороны государства.


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