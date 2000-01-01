Американской студентке разрешили въехать в Израиль
Верховный суд сегодня, 18 октября постановил, что американская студентка, обвиняемая в пропаганде бойкотов Израиля, может въехать в страну, положив конец недельной саге, которая привлекла внимание к израильскому закону, предусматривающему запрет на въезд в страну антиизраильских активистов, передает The Times of Israel.
Напомним, 22-летняя Аль-Касем содержалась под стражей в течение последних 15 дней после прибытия в Израиль на магистерскую программу в Еврейском университете в Иерусалиме. Ей было отказано во въезде в Израиль в связи с антиизраильской деятельностью и активной поддержкой движения BDS в университете Флориды.
Ожидается, что Аль-Касем будет выпущена вскоре после решения Верховного суда, запретив апелляцию со стороны государства.