Глава B'Tselem раскритиковал Израиль в ООН

Обращаясь к членами Совета безопасности ООН, Эль-Эд призвал международное сообщество не допустить уничтожения бедуинской деревни Хан аль-Ахмар, решение о сносе которой ранее было принято властями Израиля и нашло поддержку в суде.
Кроме этого, он отметил, что никому и никогда не удастся заставить замолчать "тысячи израильтян, которые отрицают настоящее, основанное на идеях превосходства и притеснения, и выступают за будущее, построенное на равенстве, свободе и правах человека".
Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон, который также присутствовал на заседании, в свою очередь назвал руководителя левой организации "коллаборационистом", добавив, что ему должно быть стыдно за подобные утверждения.