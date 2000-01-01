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ХАМАС снова пригрозил Израилю | Фото:18.10 19:07   MIGnews.com

ХАМАС снова пригрозил Израилю

Руководство ХАМАСа заявило сегодня, что начнет расследование ракетного обстрела в Израиле накануне, в явном стремлении подавить опасения по поводу новой войны.

Об этом в четверг, 18 октября сообщает The Times of Israel.

Кроме этого, военное крыло террористической группы опубликовало видеозапись на иврите, содержащую угрозы в адрес Еврейского государства.

"Вам лучше прочитать правильно, ошибка не приведет ни к чему хорошому", - говорится в видеообращении террористической группы.

Также ХАМАС, контролирующий Газу, заявил, что они готовятся к запуску ракет и призвал палестинцев присоединяться к новым акциям протеста на административной границе.

Стоит отметить, что это выглядит нелогично на фоне ранее распространенных заявлений о полной непричастности к вчерашней ракетной атаке на Израиль.


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