18.10 19:07 MIGnews.com
ХАМАС снова пригрозил Израилю
Руководство ХАМАСа заявило сегодня, что начнет расследование ракетного обстрела в Израиле накануне, в явном стремлении подавить опасения по поводу новой войны.
Об этом в четверг, 18 октября сообщает The Times of Israel
.
Кроме этого, военное крыло террористической группы опубликовало видеозапись на иврите, содержащую угрозы в адрес Еврейского государства.
"Вам лучше прочитать правильно, ошибка не приведет ни к чему хорошому", - говорится в видеообращении террористической группы.
Также ХАМАС, контролирующий Газу, заявил, что они готовятся к запуску ракет и призвал палестинцев присоединяться к новым акциям протеста на административной границе.
Стоит отметить, что это выглядит нелогично на фоне ранее распространенных заявлений о полной непричастности к вчерашней ракетной атаке на Израиль.
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