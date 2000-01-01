Совет безопасности ООН начал заседание по Ближнему Востоку
Совет безопасности ООН начал заседание по Ближнему Востоку, сообщает в четверг, 18 октября The Jerusalem Post.
Ожидается, что особое внимание будет уделено таким вопросам, как насилие в Газе и планы Израиля по уничтожению бедуинской деревни Хан аль-Ахмар.
По данным издания, на заседании выступил руководитель левой правозащитной организации B’Tselem, что вызвало критику со стороны израильского правительства.
Также на заседании выступил специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, который осудил планы Израиля в отношении деревни Хан аль-Ахмар. Он подчеркнул, что ни "противоречат обязательством Израиля и международному законодательству".
Напомним, на этой неделе Генеральная ассамблея ООН расширила права Палестинской автономии сроком на один год, а в тексте своей резолюции, против принятия которой высказались всего три страны, назвала ПА "Государством Палестина".