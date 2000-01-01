Израиль обрушился с критикой на прокурора МУС

В четверг Израиль резко раскритиковал главного прокурора Международного уголовного суда за комментарии, в которых она предупредила Израиль о том, что его запланированный снос бедуинской деревни Хан-аль-Ахмар может стать "военным преступлением".
Об этом в четверг, 18 октября сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
Собеседник издания выразил сожаление по поводу того, что прокурор Фату Бенсуда видит "насилие" только со стороны Еврейского государства, но забывает о ракете, которая нанесла удар и серьезно повредила дом в Беер-Шеве, в котором мать и трое детей, к счастью, выжили.
"Вызывает тревогу то, что Прокуратура МУС неоднократно заявляет о своей приверженности к независимости и беспристрастности, но игнорирует ракетный удар, направленный против израильских гражданских лиц, который почти убил мать и ее троих маленьких детей за несколько часов до публикации ее заявления", - заявил источник издания.