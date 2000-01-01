Общаясь с жителями незаконно построенной деревни, представитель ПА поблагодарил их за "стойкое и мирное противодействие израильской оккупации".
"Мы будем продолжать бороться с любыми сделками. Мы не будем обменивать наш народ на политические деньги", - заявил он.
Напомним, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда сделала предупреждение Израилю против сноса Хан Аль-Ахмар. По ее словам, снос этой деревни может квалифицироваться как военное преступление, нарушающее "Римский статут".