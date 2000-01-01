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Представитель ПА призвал `сорвать` снос Хан-аль-Ахмар | Фото:18.10 15:32   MIGnews.com

Представитель ПА призвал "сорвать" снос Хан-аль-Ахмар

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла в ходе визита в бедуинскую деревню Хан-аль-Ахмар призвал местных жителей к народному сопротивлению, чтобы "сорвать" запланированный снос форпоста.

Об этом в четверг, 18 октября сообщает The Times of Israel.

Общаясь с жителями незаконно построенной деревни, представитель ПА поблагодарил их за "стойкое и мирное противодействие израильской оккупации".

"Мы будем продолжать бороться с любыми сделками. Мы не будем обменивать наш народ на политические деньги", - заявил он.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда сделала предупреждение Израилю против сноса Хан Аль-Ахмар. По ее словам, снос этой деревни может квалифицироваться как военное преступление, нарушающее "Римский статут".


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