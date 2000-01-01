18.10 10:16 MIGnews.com

Штаб Маршей Возвращения решил сократить масштаб протестов

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Руководство “Верховного Совета Маршей Возвращения и Снятия Блокады” в Газе приняло решение о сокращении масштабов организованных протестов и демонстраций на границе Израиля и Газа.Соответствующее сообщение распространено палестинских СМИ.Высокопоставленный палестинский источник в Газе сообщил корреспонденту газеты al-Hayat, что целью такого шага является сокращение палестинских жертв и предоставление возможности египетским посредникам добиться снятия блокады с Газы.Газета пишет, что решение было принято под давлением египтян. Офицеры египетской разведки, прибывшие в Газу 16 октября, еще до начала эскалации в результате обстрела Беэр-Шевы потребовали прекращения массовых провокаций на границе.Между тем министры - члены военно-политического кабинета более пяти часов обсуждали, как отреагировать на последнюю эскалацию на юге страны.Министры дискутировали о том, должен ли ЦАХАЛ начать широкомасштабную операцию в Газе после того, как в результате прямого попадания ракеты “Град” был разрушен жилой дом в Беэр-Шеве.Предполагается, что большинство министров требуют, чтобы до того, как такая операция началась, были бы исчерпаны все возможности достижения соглашения с ХАМАСом при посредничестве Египта.Большинство министров согласились с тем, что реакция Израиля после того, как ХАМАС пересечет “красную линию” должна быть жесткой , но одновременно ее масштабы должны быть таковы, чтобы они позволили Израилю выйти из военного столкновения быстро. Правительство не желает , чтобы Израиль был втянут в широкомасштабную конфронтацию.