Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Штаб Маршей Возвращения решил сократить масштаб протестов 18.10 10:16   MIGnews.com

Штаб Маршей Возвращения решил сократить масштаб протестов

Руководство “Верховного Совета Маршей Возвращения и Снятия Блокады” в Газе приняло решение о сокращении масштабов организованных протестов и демонстраций на границе Израиля и Газа.

Соответствующее сообщение распространено  палестинских СМИ.

Высокопоставленный палестинский источник в Газе сообщил корреспонденту газеты  al-Hayat, что целью такого шага является сокращение палестинских жертв и предоставление возможности египетским посредникам добиться снятия блокады с Газы.

Газета пишет, что решение было принято под давлением египтян. Офицеры египетской разведки, прибывшие в Газу 16 октября, еще до начала эскалации в результате обстрела Беэр-Шевы потребовали прекращения массовых провокаций на границе.

Между тем министры - члены военно-политического кабинета более пяти часов обсуждали, как отреагировать на последнюю эскалацию на юге страны.

Министры дискутировали о том, должен ли ЦАХАЛ начать широкомасштабную операцию в Газе после того, как в результате прямого попадания ракеты “Град” был разрушен жилой дом в Беэр-Шеве.

Предполагается, что большинство министров требуют, чтобы до того, как такая операция началась, были бы исчерпаны все возможности достижения соглашения с ХАМАСом при посредничестве Египта.

Большинство министров согласились с тем, что реакция Израиля после того, как ХАМАС пересечет “красную линию” должна быть жесткой , но одновременно ее масштабы должны быть таковы, чтобы они позволили Израилю выйти из военного столкновения быстро. Правительство не желает , чтобы Израиль был втянут в широкомасштабную конфронтацию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:18
"Операции в Газе не будет - кабинет боится расследований"
11:07
Друг керченского стрелка о том, что подтолкнуло его к бойне
10:50
В Тель-Авиве арестован пьяный водитель электросамоката
09:36
Virgin Hyperloop потеряла саудовский миллиард
09:04
Дан Маргалит расстегивал штаны перед Орли Азулай
08:50
Глава управления гиюра подал в отставку в знак протеста
08:07
В Керчи опознаны тела 15 учеников и 5 преподователей
07:30
После ночи в убежищах: юг Израиля возвращается к "рутине"
07:04
В Израиль пришли дожди
06:02
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:25
В Иерусалиме утроят количество велосипедных дорожек
02:41
Афганистан: взорван штаб кандидата на выборах в парламент
01:05
Стартовало общественное обсуждение Nord Stream 2
00:19
Букеровскую премию присудили "Молочнику"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus