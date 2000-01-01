18.07 09:05 MIGnews.com

ХАМАС приказал прекратить запуск горящих воздушных шаров

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По сообщениям из Газы, ХАМАС отдал приказ своим людям прекратить запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию Израиля.Причиной является тяжелое давление, оказываемое на палестинскую территорию Израилем и Египтом. Египет дал ХАМАСу “несколько дней” на прекращение поджогов. ХАМАС утверждает, что должен прекратить запуск воздушных шаров “постепенно, с тем, чтобы “не потерять лицо”.Одновременно, руководство ХАМАСа в Газе ждала еще одна неприятная новость: верхушка ХАМАСа за границей сообщила, что финансирование массовых “маршей возвращения” прекращается, из-за нехватки денежных средств. ХАМАС уже потратил на организацию этих массовых шествий и провокаций десятки миллионов шекелей.Кроме того, после закрытия КПП Керем-Шалом в Газе подходят к концу припасы. Уже завтра может закончиться газ, и цены на товары и продовольствие растут. Тот факт, что Египет и Израиль объявили о своих мерах в отношении Газы практически одновременно свидетельствует о том, что они координируют свое давление на ХАМАС.