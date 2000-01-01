Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












ХАМАС приказал прекратить запуск горящих воздушных шаров 18.07 09:05   MIGnews.com

ХАМАС приказал прекратить запуск горящих воздушных шаров

По сообщениям из Газы, ХАМАС отдал приказ своим людям прекратить запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию Израиля.

Причиной является тяжелое давление, оказываемое на палестинскую территорию Израилем и Египтом. Египет дал ХАМАСу “несколько дней” на прекращение поджогов. ХАМАС утверждает, что должен прекратить запуск воздушных шаров “постепенно, с тем, чтобы “не потерять лицо”.

Одновременно, руководство ХАМАСа в Газе ждала еще одна неприятная новость: верхушка ХАМАСа за границей сообщила, что финансирование массовых “маршей возвращения” прекращается, из-за нехватки денежных средств. ХАМАС уже потратил на организацию этих массовых шествий и провокаций десятки миллионов шекелей.

Кроме того, после закрытия КПП Керем-Шалом в Газе подходят к концу припасы. Уже завтра может закончиться газ, и цены на товары и продовольствие растут. Тот факт, что Египет и Израиль объявили о своих мерах в отношении Газы практически одновременно свидетельствует о том, что они координируют свое давление на ХАМАС.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:57
Турция отменила введенный в 2016 году режим ЧП
19:36
Репатрианта, убившего своего насильника, скоро освободят
18:59
Британец сорвал джекпот благодаря незнакомке
18:47
Эвакуация в Хайфском порту из-за утечки брома
18:30
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 5 млрд долларов
17:26
Поселенцы забросали бойца МАГАВ камнями
16:54
Премьер-министр Венгрии посетит Стену Плача
16:29
"Убить каждого лидера ХАМАС, до которого сможем добраться"
16:05
Лодка с 160 беженцами затонула в Средиземном море
15:50
Принуждение к дружбе
15:42
Израиль договорился о сотрудничестве с Европолом
15:11
Мэй пригрозила досрочными выборами
14:48
Израильский стартап усовершенствовал интерактивный шопинг
14:35
Ави Дихтер: Джамаль Захалка последует за Азми Бишара
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus