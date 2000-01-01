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ХАМАС боится масштаба и глубины вторжения в Газу 18.07 07:13   MIGnews.com

ХАМАС боится масштаба и глубины вторжения в Газу

Учения “Стальные Ворота”, проведенные ЦАХАЛем в Негеве, в ходе которых отрабатывалось вторжение в Газу, произвели сильное впечатление на жителей анклава и руководство ХАМАСа.

Офицер - участник учений заявил в интервью газете Исраэль ХаЙом: “Через четыре года после “Нерушимой Скалы” мы знаем, как разобраться с тоннелями. Есть другие вещи, которым мы займемся. Я не боюсь следующей конфронтации. Я думаю, мы к ней готовы. Следующая кампания не будет повторением “Нерушимой Скалы”. Ни по масштабам, ни по глубине. Ни в чем”.

Между тем, в самой Газе раздались - и достаточно громко голоса, называющие запуск горящих воздушных шаров “бездумной провокацией”. Египет закрыл терминал Рафиах и потребовал от ХАМАСа прекратить поджоги. ХАМАС, со своей стороны, оправдывается и утверждает, что запуск баллонов - “инициатива простых граждан”, которых он не может контролировать.

Военно-политический истеблишмент полагает, что ХАМАС и рад бы выпутаться из нынешнего раунда конфронтации - но должен предъявить населению какие-то “достижения” четырех месяцев маршей, столкновений на границе, массовых поджогов и ответных израильских атак. ХАМАСу нужна “картинка победы” - например, свободный ввоз товаров в Газу.

В случае, если третья сторона не вынудит ХАМАС к прекращению провокаций, ЦАХАЛ полагает, что у него не будет иного выбора, как начать новую операцию. За последние 24 часа в приграничной полосе начались 17 пожаров. Как представляется, палестинцы не только не ограничивают запуск горящих воздушных шаров, но наращивают интенсивность запусков.

В районе границы с газой израильтяне начали применять “снэкс” - шары для тушения пожаров, выделяющие специальный порошок при контакте с огнем.
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