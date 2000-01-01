"Убить каждого лидера ХАМАС, до которого сможем добраться"
Израиль должен предпринять согласованные усилия, чтобы уничтожить каждого лидера террористической группировки ХАМАС. Об этом заявил заместитель министра в канцелярии Нетаниягу и бывший посол Израиля в США Майкл Орен в интервью Аруц Шева.
По его словам, у ЦАХАЛа все же есть жизнеспособная альтернатива.
"Мы должны сфокусироваться на лидерах ХАМАСа. Они прячутся под землей, но мы подобное делали в прошлом. Нам не нужно прилагать усилий, чтобы нацелится на лидеров. Люди, запускающие этих змеев – дети, и если [Израиль отвечает на эти действия], тогда детей убивают", - заявил Орен.
"Существует проблема с этикой. Вы стреляете в ребенка за запуск змея, даже если змей огненный, очень опасен и разрушителен? Это глубокие проблемы, которые лежат в основе ЦАХАЛа и нашей этики. Однако я не могу сказать, что мы должны ударить по каждому лидеру ХАМАСа, который высунется свою голову из убежища", - продолжил бывший посол.
Он также добавил, что Израиль будет эскалировать ответ, однако не стал вдаваться в подробности.