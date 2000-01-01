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Землетрясения на Кинерете: `Израиль разрушает аль-Аксу` 18.07 11:39   MIGnews.com

Землетрясения на Кинерете: "Израиль разрушает аль-Аксу"

После серии небольших землетрясений в Израиле и соседних государствах иорданский комментатор Камаль Закарнех написал статью, в которой сообщает, что речь идет об испытаниях нового израильского оружия.

Закарнех пишет: “Неожиданно и спокойно, землетрясения в Иордании прекратились, и толчки более не исходят из недр Земли, сотрясая все вокруг. Как будто бы то, что является причиной этих толчков внезапно переместилось на другую сторону для выполнения иной миссии”.

Далее иорданский эксперт высказывает свое мнение о происходящем: “Новые землетрясения, вокруг Кинерета, порождают множество вопросов о силе, месте и тайминге толчков. Их причиной могут стать мощные подземные взрывы, осуществляемые сионистской армией глубоко под дном Кинерета. Может быть, она испытывает новые ядерные боеголовки ограниченной мощности, может быть - новые конвенциональные вооружения. Может быть, эти взрывы - подготовка к немыслимому преступлению против мусульманских и христианских святынь в оккупированном Иерусалиме, в первую очередь, против мечети Аль-Акса, а Также Храма Гроба Господня. Может быть, они хотят устроить под ними землетрясения, с тем, чтобы разрушить святыни, и построить на их месте поддельный “Третий Храм” с целью окончательной иудаизации Иерусалима”.
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