18.06 15:40 MIGnews.com

ПА отказалась получать деньги из Израиля через третью страну

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Телеканал КАН сообщает о том, что Палестинская автономия отвергла израильское предложение о получении причитающихся ей в виде налогов и пошлин денег через третью сторону, а не напрямую от Израиля.Палестинцам предложили получить причитающиеся им суммы в качестве гранта от арабского государства или займа от частного банка.Высокопоставленный палестинский чиновник дал понять, что единственный способ разрешения кризиса – прямой трансфер из Израиля на счета Палестинской автономии полной суммы, без вычета денег, идущих на зарплаты и пособия террористам. Палестинцы заявили: Это – дело принципа, и любые альтернативные предложения Израиля иррелевантны”.