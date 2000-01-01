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Адвокат палестинца сравнил это дело с делом Дрейфуса | Фото:18.06 18:23   MIGnews.com

Адвокат палестинца сравнил это дело с делом Дрейфуса

Во вторник адвокат, представляющий палестинского мужчину, обвиняемого в изнасиловании 7-летней израильской девочки, заявил, что его клиент был ложно обвинен и к этому делу его привели антиарабские настроения в обществе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нашаф Дарвиш сказал журналистам за пределами слушаний в военном суде Иудеи, что версия событий обвинения "не складывается" и что он уверен, что его клиент в ближайшие дни будет оправдан.

"Это настоящий судебный процесс над Дрейфусом", - добавил он, имея в виду судебную ошибку 1894 года, в ходе которой капитан французской еврейской армии Альфред Дрейфус был подставлен и ложно осужден за шпионаж.

"Я могу с полной уверенностью сказать, что люди будут шокированы решениями суда, которые будут приняты в ближайшие несколько дней", - сказал он, добавив, что настоящий злоумышленник "возможно, даже не был палестинцем".


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