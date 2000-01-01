Адвокат палестинца сравнил это дело с делом Дрейфуса
Во вторник адвокат, представляющий палестинского мужчину, обвиняемого в изнасиловании 7-летней израильской девочки, заявил, что его клиент был ложно обвинен и к этому делу его привели антиарабские настроения в обществе.
Нашаф Дарвиш сказал журналистам за пределами слушаний в военном суде Иудеи, что версия событий обвинения "не складывается" и что он уверен, что его клиент в ближайшие дни будет оправдан.
"Это настоящий судебный процесс над Дрейфусом", - добавил он, имея в виду судебную ошибку 1894 года, в ходе которой капитан французской еврейской армии Альфред Дрейфус был подставлен и ложно осужден за шпионаж.
"Я могу с полной уверенностью сказать, что люди будут шокированы решениями суда, которые будут приняты в ближайшие несколько дней", - сказал он, добавив, что настоящий злоумышленник "возможно, даже не был палестинцем".