18.06 15:51 MIGnews.com
Йоав Мордехай примет участие в саммите в Бахрейне
Йоав Мордехай, бывший глава отдела координации правительственной деятельности на территориях (КОГАТ), примет участие в экономическом семинаре, организуемом США в Бахрейне на следующей неделе.
Об этом во вторник, 18 июня сообщает The Times of Israel
со ссылкой на источник.
КОГАТ является подразделением Министерства обороны, которое отвечает за связь с палестинцами.
Мордехай получил приглашение на конференцию из Белого дома, говорится в текстовом сообщении источника.
Согласно информации издания, Мордехай подтвердил свое участие в семинаре.
Мордехай, говорящий на арабском языке, завершил свой срок в качестве главы КОГАТ 1 мая 2018 года.
Стоит отметить, что в понедельник источник в Белом доме заявил, что израильские чиновники не будут присутствовать на этом мероприятии.
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