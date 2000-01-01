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Йоав Мордехай примет участие в саммите в Бахрейне | Фото:18.06 15:51   MIGnews.com

Йоав Мордехай примет участие в саммите в Бахрейне

Йоав Мордехай, бывший глава отдела координации правительственной деятельности на территориях (КОГАТ), примет участие в экономическом семинаре, организуемом США в Бахрейне на следующей неделе.

Об этом во вторник, 18 июня сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

КОГАТ является подразделением Министерства обороны, которое отвечает за связь с палестинцами.

Мордехай получил приглашение на конференцию из Белого дома, говорится в текстовом сообщении источника.

Согласно информации издания, Мордехай подтвердил свое участие в семинаре.

Мордехай, говорящий на арабском языке, завершил свой срок в качестве главы КОГАТ 1 мая 2018 года.

Стоит отметить, что в понедельник источник в Белом доме заявил, что израильские чиновники не будут присутствовать на этом мероприятии.


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