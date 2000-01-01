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За неделю зафиксированы три преступления против палестинцев | Фото:18.06 20:45   MIGnews.com

За неделю зафиксированы три преступления против палестинцев

Во вторник полиция начала расследование после того, как стало известно, что третий раз за неделю в палестинской деревне в Иудее и Самарии произошло явное преступление на почве ненависти.

Об этом пишет The Times of Israel.

По сообщениям полиции, в деревне Дейр-Истия, расположенной примерно в 30 километрах к востоку от Тель-Авива, были изрезаны шины автомобилей и появились надписи на иврите, в том числе "деревня террористов", "камни = убийство" и "хватит бросать камни".

В понедельник полиция начала расследование аналогичного нападения в деревне Кфар-Малик, недалеко от Рамаллы, где были порезаны шины 13 автомобилей и появились похожие лозунги на иврите.

13 июня в северной части Иудеи и Самарии в деревне Эйнабус были разграблены четыре автомобиля, а на мечети и соседних с ней зданиях были нарисованы лозунги на иврите.


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