За неделю зафиксированы три преступления против палестинцев

По сообщениям полиции, в деревне Дейр-Истия, расположенной примерно в 30 километрах к востоку от Тель-Авива, были изрезаны шины автомобилей и появились надписи на иврите, в том числе "деревня террористов", "камни = убийство" и "хватит бросать камни".
В понедельник полиция начала расследование аналогичного нападения в деревне Кфар-Малик, недалеко от Рамаллы, где были порезаны шины 13 автомобилей и появились похожие лозунги на иврите.
13 июня в северной части Иудеи и Самарии в деревне Эйнабус были разграблены четыре автомобиля, а на мечети и соседних с ней зданиях были нарисованы лозунги на иврите.