18.05 10:13 MIGnews.com

Израильтянина признали виновным в убийстве семьи Давабше

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Гражданин Израиля Амирам Бен-Улиэль признан виновным в убийстве трех членов палестинской семьи Давабше в Дума в 2015 году.25-летний Бен-Улиэль, житель Шило, согласно версии суда стоит за поджогом дома Давабше, в результате которого погибли 32--летний Саид Мухаммед Хасан Давабше, 26-лтеняя Рихам Давабше и их годовалый сын Али Хасан Мухаммед Давабше. Еще один сын, Ахмед, выжил, но получил сильные ожоги по всему телу.Дело Бен-Улиэля рассматривается в окружном суде Лода.В ходе расследования было установлено. что в дом семьи Давабше кинули коктейль Молотова. Близ дома обнаружили надпись на иврите “Месть!”. Следствие сочло, что семья Давабше была атакована молодыми еврейскими экстремистами.В тот же день был атакован еще один дом в Дума. Дом был пуст и никто не пострадал.Бен-Улиэлю в 2016 году были предъявлены обвинения в трех убийствах и членстве в террористической организации. Еще одного жителя Самарии признали пособником преступления. Его имя не разглашается, потому что на момент атаки в Дума ему было 17 лет.Прокуратура утверждает, что Бен-Улиэль и 17-летний подросток задумали атаку против двух домов Дума в качестве мести за убийство ячейкой ХАМАСа Малахи Розенфельда, застреленного террористами неподалеку от Дума за месяц до поджога.17-летний подросток подписал сделку с правосудием, в которой признает, что готовил атаку вместе с Бен-Улиэлем, а также признает себя виновным трех актах вандализма.Подписание сделки с правосудием породило волну негодования. Критики утверждали, что признание подростка было получено под чрезвычайным давлением следствия и под угрозой применения или применением пыток.Судьи не признали Бен-Улиэля виновным в членстве в террористической организации.Президент окружного суда Лода Рут Лорх написала в вердикте: “Основываясь на предоставленных нам доказательствах, мы не можем исключить того, что мотивами атаки стали расистские убеждения. Относительно членства в террористической организации - необходимо доказать существование террористической организации и факт членства в такой организации. В данном деле были трудности с доказательством факта существования террористической организации”.