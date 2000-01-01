Израильтянина признали виновным в убийстве семьи Давабше
Гражданин Израиля Амирам Бен-Улиэль признан виновным в убийстве трех членов палестинской семьи Давабше в Дума в 2015 году.
25-летний Бен-Улиэль, житель Шило, согласно версии суда стоит за поджогом дома Давабше, в результате которого погибли 32--летний Саид Мухаммед Хасан Давабше, 26-лтеняя Рихам Давабше и их годовалый сын Али Хасан Мухаммед Давабше. Еще один сын, Ахмед, выжил, но получил сильные ожоги по всему телу.
Дело Бен-Улиэля рассматривается в окружном суде Лода.
В ходе расследования было установлено. что в дом семьи Давабше кинули коктейль Молотова. Близ дома обнаружили надпись на иврите “Месть!”. Следствие сочло, что семья Давабше была атакована молодыми еврейскими экстремистами.
В тот же день был атакован еще один дом в Дума. Дом был пуст и никто не пострадал.
Бен-Улиэлю в 2016 году были предъявлены обвинения в трех убийствах и членстве в террористической организации. Еще одного жителя Самарии признали пособником преступления. Его имя не разглашается, потому что на момент атаки в Дума ему было 17 лет.
Прокуратура утверждает, что Бен-Улиэль и 17-летний подросток задумали атаку против двух домов Дума в качестве мести за убийство ячейкой ХАМАСа Малахи Розенфельда, застреленного террористами неподалеку от Дума за месяц до поджога.
17-летний подросток подписал сделку с правосудием, в которой признает, что готовил атаку вместе с Бен-Улиэлем, а также признает себя виновным трех актах вандализма.
Подписание сделки с правосудием породило волну негодования. Критики утверждали, что признание подростка было получено под чрезвычайным давлением следствия и под угрозой применения или применением пыток.
Судьи не признали Бен-Улиэля виновным в членстве в террористической организации.
Президент окружного суда Лода Рут Лорх написала в вердикте: “Основываясь на предоставленных нам доказательствах, мы не можем исключить того, что мотивами атаки стали расистские убеждения. Относительно членства в террористической организации - необходимо доказать существование террористической организации и факт членства в такой организации. В данном деле были трудности с доказательством факта существования террористической организации”.