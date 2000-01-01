18.05 21:48 MIGnews.com
МИД обвинило Совет по правам человека в "лицемерии"
Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало Совет ООН по правам человека за то, что он одобрил расследование
действий израильской армии во время ожесточенных протестов в Секторе Газа.
Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel
.
В ведомстве заявили, что решение свидетельствует о "лицемерие и абсурдности" организации.
"Совершенно ясно, что предназначение этого совета – не поиск правды, а нанесение ущерба праву Израиля на самозащиту и уничтожение Еврейского государство", - говорится в заявлении МИД.
По данным издания, в министерстве также опровергли все обвинения против Израиля в нарушении международного права, и напомнили, что это ХАМАС занимался организацией протестов.
"Израиль действует в рамках закона и безошибочно для защиты своей суверенности и предотвращения массового штурма своих границ", - заявили в МИД.
"Израиль будет и дальше защищать себя и своих жителей от террора и международных организаций, которые пытаются нанести вред его праву на самозащиту от террора", - подчеркнули в ведомстве.
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