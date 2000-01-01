Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Тысячи палестинцев пришли помолиться на Храмовой горе | Фото:18.05 20:44   MIGnews.com

Тысячи палестинцев пришли помолиться на Храмовой горе

Десятки тысяч палестинцев отправились с Западного берега в Иерусалим для молитв на Храмовой горе в первую пятницу Рамадана.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel.

Власти насчитали в столице около 40 000 мусульман с Западного Берега, которые составили компанию жителям Восточного Иерусалима.

Израильская полиция сейчас находится в полной готовности, опасаясь еще одного возможного "Марша возвращения". Официальные лица обеспокоены тем, что столкновения могут произойти от границы с Газой до Западного Берега и Восточного Иерусалима.

По данным издания, для охраны города власти разместили 1500 полицейских в столице, не ограничивая проход к святилищу.

Правоохранители отметили, что на данный момент информации о каких-либо тревожных инцидентах не поступало.

Ближе к вечеру прихожане Иерусалима начали мирно расходиться.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
ЦАХАЛ принял на службу первого слепого офицера
21:48
МИД обвинило Совет по правам человека в "лицемерии"
21:11
Porsche отзовет партию в 60 тысяч автомобилей со всего мира
20:07
Лаврентьев: Все кроме России должны убраться из Сирии
19:48
Осуждены террористы, напавшие на израильских футболистов
19:28
Шакед: Это Совет лицемерия, поощряющий терроризм
19:08
Трамп опроверг свое оскорбление мигрантов
18:54
В Турции проходят массовые демонстрации в защиту палестинцев
18:38
Совет ООН одобрил резолюцию против Израиля
18:31
Лепс попал в больницу с переломом ребер
17:57
На базе ВВС в Сирии произошел взрыв, 11 человек погибли
17:55
Европейский союз и блеф "блокирования" иранских санкций
17:28
В Техасской школе произошла перестрелка
17:11
"Расследование событий в Газе спровоцирует ХАМАС"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus