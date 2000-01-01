Тысячи палестинцев пришли помолиться на Храмовой горе

Власти насчитали в столице около 40 000 мусульман с Западного Берега, которые составили компанию жителям Восточного Иерусалима.
Израильская полиция сейчас находится в полной готовности, опасаясь еще одного возможного "Марша возвращения". Официальные лица обеспокоены тем, что столкновения могут произойти от границы с Газой до Западного Берега и Восточного Иерусалима.
По данным издания, для охраны города власти разместили 1500 полицейских в столице, не ограничивая проход к святилищу.
Правоохранители отметили, что на данный момент информации о каких-либо тревожных инцидентах не поступало.
Ближе к вечеру прихожане Иерусалима начали мирно расходиться.