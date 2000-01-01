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На границе с Газой снова назревают массовые беспорядки | Фото:18.05 20:27   MIGnews.com

На границе с Газой снова назревают массовые беспорядки

Лидер террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания пообещал сегодня, что лично проведет протесты на границе с Газой, через несколько дней после того, как в результате столкновений с израильскими военными погибли 62 палестинца.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel.

По его словам, "марш возвращения" будет продолжаться до тех пор, пока не даст нужных результатов.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что около 1000 жителей Сектора Газа принимают участие в новых беспорядках вблизи защитного ограждения. Еще несколько тысяч протестуют в палаточных городках, подальше от административной границы.

В армии уточняют, что мятежники как и раньше бросают камни, жгут автомобильные покрышки и пытаются запускать воздушных змеев с привязанными горящими предметами.

Отметим, что палестинцы продолжают провоцировать солдат ЦАХАЛа к использованию методов разгона после того, как Совет ООН по правам человека осудил Израиль в применении насильственных действиях по отношению к жителям Газы.
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