На границе с Газой снова назревают массовые беспорядки
Лидер террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания пообещал сегодня, что лично проведет протесты на границе с Газой, через несколько дней после того, как в результате столкновений с израильскими военными погибли 62 палестинца.
По его словам, "марш возвращения" будет продолжаться до тех пор, пока не даст нужных результатов.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что около 1000 жителей Сектора Газа принимают участие в новых беспорядках вблизи защитного ограждения. Еще несколько тысяч протестуют в палаточных городках, подальше от административной границы.
В армии уточняют, что мятежники как и раньше бросают камни, жгут автомобильные покрышки и пытаются запускать воздушных змеев с привязанными горящими предметами.
Отметим, что палестинцы продолжают провоцировать солдат ЦАХАЛа к использованию методов разгона после того, как Совет ООН по правам человека осудил Израиль в применении насильственных действиях по отношению к жителям Газы.