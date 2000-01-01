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Совет ООН одобрил резолюцию против Израиля | Фото:18.05 18:38   MIGnews.com

Совет ООН одобрил резолюцию против Израиля

Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, согласно которой специальная комиссия откроет расследование событий в Секторе Газа и "предоставит рекомендации по защите гражданских от дальнейшего нападения".

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, резолюцию поддержали 29 стран, включая Китай, Кубу, Саудовскую Аравию, Венесуэлу. 14 стран воздержались, среди них Германия, Япония, Венгрия, Швейцария.

Австралия и США были двумя странами, которые выступали против данного решения.

Австралия объяснила свое решение тем, что в ее тексте постоянно упоминается Израиль, и нет ни слова о ХАМАСе.

Венгрия также осудила однобокость резолюции, и настояла на том, что расследование должно касаться действий обеих сторон.

Совет также осудил Израиль за "непропорциональное применение силы против палестинских граждан, которые участвовали в мирной демонстрации в секторе Газы".

Отметим, что Израилю предстоит решить, будет ли он сотрудничать с этой комиссией. До сих пор Еврейское государство отказывалось это делать из-за заведомой предвзятости Совета ООН по правам человека.
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