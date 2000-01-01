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`Расследование событий в Газе спровоцирует ХАМАС` | Фото:18.05 17:11   MIGnews.com

"Расследование событий в Газе спровоцирует ХАМАС"

Представитель Израиля в Совете ООН по правам человека заявила, что активные призывы организации начать расследование событий в Газе только поощряют террористов ХАМАСа, что может повлечь за собой новые массовые протесты.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel.

"Чего эта Специальная Сессия смогла добиться на данный момент – так это поощрения ХАМАСа, его террористической стратегии и того, как он использует гражданских в качестве живого щита, чтобы продвигать свои террористические активности против граждан Израиля", - отметила посол Израиля в ООН Авива Раз-Шехтер на заседании в Женеве.

По ее словам, "Израиль, не ХАМАС, вот кто делает настоящие попытки минимизации смертей среди палестинских граждан".

"ЦАХАЛ принимал все доступные меры предосторожности и предупреждал жителей об опасности, с которой они столкнутся, если будут участвовать в вооруженных мятежах. Но ХАМАС велел им оставаться на передовой в качестве живого щита, пряча террористов и подвергая опасности собственные жизни", - подчеркнула израильский дипломат.
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