18.05 17:58 MIGnews.com

Нетаниягу: палестинцы – камень преткновения на пути к миру

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Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что палестинцы являются "камнем преткновения" на пути к миру. Комментарии главы правительства были сделаны в ходе встречи с министром иностранных дел Коста-Рики Мануэлем Гонсалезом Санзом, которая состоялась в четверг, 18 мая."Неудача в разрешении конфликта с палестинцами и достижения мира связана с их отказом признать еврейское государство в каких либо-границах", - заявил Биби.Кроме этого, премьер-министр призвал Коста-Рику изменить характер голосований по отношению к Израилю в ООН и других международных организациях. Министр иностранных дел Коста-Рики поблагодарил премьер-министра за встречу и сказал, что его страна вновь рассмотрит вопрос голосований.Министр иностранных дел заявил, что его страна заинтересована в укреплении отношений с Израилем. На встрече обсуждалось сотрудничество между двумя странами в области туризма, внутренней безопасности, воды и сельского хозяйства.