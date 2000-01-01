18.05 15:52 MIGnews.com

Сиси: Трамп ключевое звено в конфликте между Израилем и ПА

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Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси считает, что его американский коллега Дональд Трамп является "ключевым звеном" в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил в ходе встречи с тремя редакторами трех египетских изданий.В ходе беседы, ас-Сиси выразил свою уверенность в президенте США:"Я верю в него и в его способности решать конфликты".Египетский лидер добавил:" Трамп – великий человек, который довольствуется ничем, кроме успеха. Мы уверены в его способностях и в том, что он сдержит свои обещания".Комментарии ас-Сиси были сделаны в свете предстоящего визита Дональда Трампа на Ближний Восток, который включает в себя поездки в Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан.Кроме того, на брифинге в Каире египетский лидер призвал израильтян воспользоваться, как он выразился, возможностью установления мира."Арабы и палестинцы готовы к миру. У вас есть возможность достичь мира. Существует возможность для всех нас жить в мире и достичь лучшего будущего для наших людей без ненависти", - заявил Ас-Сиси в своем обращении к Израилю.