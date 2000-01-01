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8 тысяч человек поддержали израильские и палестинские семьи | Фото:18.04 09:11   MIGnews.com

8 тысяч человек поддержали израильские и палестинские семьи

Около восьми тысяч человек присоединились вчерашним вечером к израильским и палестинским семьям, потерявшим своих близких, для участия в масштабной церемонии, проводившейся в тель-авивском парке "ха-Яркон".

Об этом в среду, 18 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, не так давно министр обороны Авигдор Либерман попытался не допустить несколько десятков палестинцев, проживающих на Западном берегу, к участию в этой церемонии.

Однако через некоторое время суд отклонил его решение. Из-за ограниченного количества времени не все палестинцы, планировавшие принять участие в церемонии, смогли своевременно пересечь границу и присоединиться к ней.

Ранее израильский писатель Давид Гроссман, сын которого погиб во Второй ливанской войне, подверг резкой критике попытки главы оборонного ведомства заставить молчать горюющие семьи.

Отметим, что в церемонии приняли участие 150 ультраправых активистов, разместившихся у входа в парк, которые выкрикивали лозунги в стиле "Смерть арабам!".
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