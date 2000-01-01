8 тысяч человек поддержали израильские и палестинские семьи
Около восьми тысяч человек присоединились вчерашним вечером к израильским и палестинским семьям, потерявшим своих близких, для участия в масштабной церемонии, проводившейся в тель-авивском парке "ха-Яркон".
Напомним, не так давно министр обороны Авигдор Либерман попытался не допустить несколько десятков палестинцев, проживающих на Западном берегу, к участию в этой церемонии.
Однако через некоторое время суд отклонил его решение. Из-за ограниченного количества времени не все палестинцы, планировавшие принять участие в церемонии, смогли своевременно пересечь границу и присоединиться к ней.
Ранее израильский писатель Давид Гроссман, сын которого погиб во Второй ливанской войне, подверг резкой критике попытки главы оборонного ведомства заставить молчать горюющие семьи.
Отметим, что в церемонии приняли участие 150 ультраправых активистов, разместившихся у входа в парк, которые выкрикивали лозунги в стиле "Смерть арабам!".