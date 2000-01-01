18.04 20:42 MIGnews.com

ХАМАС готов к обмену заключенными с Израилем

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ХАМАС и Египта достигли компромисса в вопросе обмена заключенными между палестинскими боевиками и Израилем. Как пишет в среду газета "Хизбаллы" "Аль-Акбар", соглашение было достигнуто на недавних встречах между египетской разведкой и лидерами ХАМАСа в Газе.Как уже сообщалось, на прошлой неделе египетская делегация во главе с руководителем палестинского подразделения в Генеральной разведывательной службе Самехом Набилем провела 5-часовые переговоры с руководством ХАМАСа – Исмаилом Ханийе и Яхьей Синваром.По сведениям "Аль-Акбар" стороны договорились о количестве и других подробностях, касательно палестинских заключенных, которых включат в списки для обмена заключенными с Израилем. Составленный ХАМАСом черновик сделки предоставили военно-политическому кабинету Израиля, который его тут же отверг.Причина – в личностях, которых палестинцы требуют освободить. Среди них арестованный в 1996 году Хасан Саламех, осужденный к 48 пожизненным срокам и еще 30 годам за теракты. Также в списке фигурируют десятки террористов, освобожденных в рамках "сделки Шалита", которых ХАМАС требует освободить в качестве предварительного условия для начала переговоров об обмене заключенными.Израиль дал четко понять египтянам, что террористы могут быть обменены исключительно в рамках новой сделки, поскольку были арестованы по новым обвинениям.В свою очередь Египет предложил Израилю освободить заключенных женщин и несовершеннолетних террористов в обмен на информацию о состоянии похищенных солдат Орона Шауля и Адара Голдина. "Аль-Акбар" пишет, что Каир уже попросил ХАМАС предоставить информацию о похищенных солдатах.Участие Египта объясняется желанием подписания полноценного и длительного перемирия, предполагающего отказ ХАМАСа от строительства туннелей и подготовки к войне.Заинтересованность ХАМАСа объясняется возможностью вести диалог с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, снятием египетской блокады сектора Газа, открытием КПП между анклавом и Синайским полуостровом, а также возобновлением арабского финансирования.В то же время, у арабских стран тоже есть одно, но самое важное требование для ХАМАСа – дистанцироваться от Ирана.