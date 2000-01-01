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Предотвращен теракт на День Независимости | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.04 18:07   MIGnews.com

Предотвращен теракт на День Независимости

Военные инспекторы обнаружили в одном из выезжавших из ПА палестинских грузовиков мощное взрывное устройство, чем предотвратили, как предполагают следователи, теракт на День независимости Израиля.

Как сообщило министерство обороны, бомба была обнаружена инспекторами из Управления наземных переходов на крыше грузовика, который пересекал КПП "Рейхан" утром 18 апреля. Грузовик вез товары для жителей израильских поселений в так называемой "зоне шва". Водитель-палестинец был арестован.

Исполняющий обязанности начальника Управления наземных переходов Эрез Цидон оценил работу инспекторов и полицейских саперов, которые обезвредили бомбу.

"Я горжусь инспекторами безопасности, которые действовали именно так от них ожидалось – начиная с определения подозрительного грузовика и заканчивая обнаружением контрабанды, которая оказалась взрывным устройством", - говорит он.

Министр обороны Авигдор Либерман также прокомментировал случившееся: "Бдительность и профессионализм сотрудников Управления наземных переходов предотвратили серьезную атаку, запланированную в наш 70-ый День независимости. Мы найдем тех ублюдков, которые планировали теракт в наш праздник. Они не будут знать покоя до тех пор, пока мы до них не доберемся".
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