ХАМАС намерен провести обмен пленными

ХАМАС готовится достичь с властями Израиля договоренности об обмене пленными при посредничестве третьей стороны.
Об этом во вторник заявил лидер террористической группировки Исмаил Хания, сообщает в среду, 18 апреля The Times of Israel.
По его словам, ХАМАС готов приступить к проведению переговоров и заключить соглашение при участии посредника.
Согласно информации издания, свободу заключенных Хания назвал ответственностью всех палестинцев и пообещал, что время, когда оккупационный режим заплатит за все и освободит всех заключенных, обязательно наступит.
ХАМАС, по его словам, сделает все возможное, чтобы обеспечить освобождение заключенных, удерживаемых Израилем, и "положить конец их страданиям".
Отметим, что ХАМАС со своей стороны может предложить властям Израиля освободить двух психически больных граждан, а также может вернуть останки военнослужащих Хадара Голдина и Орона Шауля, удерживаемые террористами еще с 2014 года
Напомним, вчера премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что государство не забывает о Хадаре Голдине и Ороне Шауле, а также помнит о необходимости вернуть их домой.