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ХАМАС намерен провести обмен пленными | Фото:18.04 12:41   MIGnews.com

ХАМАС намерен провести обмен пленными

ХАМАС готовится достичь с властями Израиля договоренности об обмене пленными при посредничестве третьей стороны.

Об этом во вторник заявил лидер террористической группировки Исмаил Хания, сообщает в среду, 18 апреля The Times of Israel.

По его словам, ХАМАС готов приступить к проведению переговоров и заключить соглашение при участии посредника.

Согласно информации издания, свободу заключенных Хания назвал ответственностью всех палестинцев и пообещал, что время, когда оккупационный режим заплатит за все и освободит всех заключенных, обязательно наступит.

ХАМАС, по его словам, сделает все возможное, чтобы обеспечить освобождение заключенных, удерживаемых Израилем, и "положить конец их страданиям".

Отметим, что ХАМАС со своей стороны может предложить властям Израиля освободить двух психически больных граждан, а также может вернуть останки военнослужащих Хадара Голдина и Орона Шауля, удерживаемые террористами еще с 2014 года

Напомним, вчера премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что государство не забывает о Хадаре Голдине и Ороне Шауле, а также помнит о необходимости вернуть их домой.
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