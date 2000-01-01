Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 18.04 08:19   MIGnews.com

Обрушение туннеля в секторе Газа: погиб боевик ХАМАСа

Боевик террористической группировки ХАМАС был убит в воскресенье вечером, 16 апреля, в результате обрушения туннеля в секторе Газа, как стало известно во вторник, 18 апреля.

На данный момент остается неизвестным, использовался ли туннель для контрабанды товаров через границу с Египтом или был предназначен для проникновения и нападений на Израиль.

Смертельные случаи в туннелях стали обычным явлением в Газе.

В феврале 3 палестинца погибли в туннеле, который использовался для контрабанды между Газой и Синайским полу островом, после вдыхания токсичного газа при проведении ремонтных работ. С начала года несколько членов ХАМАСа погибли в результате обрушений.

В прошлом году 22 человека из боевого крыла ХАМАС были убиты во время "подготовки снаряжения", как заявила группировка. Большинство из них погибли при обрушении туннеля.

Террористы в Газе выкопали десятки туннелей, многие из которых пересекали границу Израиля, чтобы начать наступление на Еврейское государство.

Израиль уничтожил многих из туннелей во время своей войны с ХАМАСом в 2014 году, но ХАМАС с тех пор восстанавливает эту сеть.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:00
Французский солдат ушел служить в ЦАХАЛ
07:48
Китай призвал к мирному решению для Корейского полуострова
07:16
Постпред КНДР: США развязывают ядерную войну
07:10
По подозрению в рэкете арестованы 28 харедим  
06:28
Стали известны подробности смерти Принса
05:27
Кислотная атака в лондонском клубе: 12 пострадавших
04:20
Что убило мамонтов: ученые сделали новое открытие
03:15
Филипп Киркоров рассказал о своей гастрольной жене
02:22
Колумбиец-инвалид выпал с американских горок. Видео  
01:13
Пугачева и Галкин отметили Пасху в Иерусалиме
00:18
Вышел первый официальный тизер "Звездных войн 8"
23:49
МИД РФ предостерегает США от "неосторожных" действий
22:23
Анджелина Джоли купила виллу с 10 бассейнами
21:24
ООН: Мосул покинули более 493 000 мирных жителей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus