18.04 08:19 MIGnews.com

Обрушение туннеля в секторе Газа: погиб боевик ХАМАСа

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Боевик террористической группировки ХАМАС был убит в воскресенье вечером, 16 апреля, в результате обрушения туннеля в секторе Газа, как стало известно во вторник, 18 апреля.На данный момент остается неизвестным, использовался ли туннель для контрабанды товаров через границу с Египтом или был предназначен для проникновения и нападений на Израиль.Смертельные случаи в туннелях стали обычным явлением в Газе.В феврале 3 палестинца погибли в туннеле, который использовался для контрабанды между Газой и Синайским полу островом, после вдыхания токсичного газа при проведении ремонтных работ. С начала года несколько членов ХАМАСа погибли в результате обрушений.В прошлом году 22 человека из боевого крыла ХАМАС были убиты во время "подготовки снаряжения", как заявила группировка. Большинство из них погибли при обрушении туннеля.Террористы в Газе выкопали десятки туннелей, многие из которых пересекали границу Израиля, чтобы начать наступление на Еврейское государство.Израиль уничтожил многих из туннелей во время своей войны с ХАМАСом в 2014 году, но ХАМАС с тех пор восстанавливает эту сеть.