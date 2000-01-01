ПА: Либерман - расист, экстремист и террорист

Палестинская администрация обвинила министра обороны Израиля Авигдора Либермана в расизме и подстрекательстве против председателя автономии Махмуда Аббаса.
Отвечая на утверждение Либермана о том, что Аббас пытался подтолкнуть Израиль к войне с ХАМАСом, ПА обвинила лидера НДИ в "содействии экстремизму, расизму и террору".
Так, назвав Лидермана "министром оккупационной армии", министерство информации ПА заявило, что он пытается игнорировать "политические свободы и национальные права нашего народа".
Либерман не "упускает ни единой возможности проявить свой расизм и выразить свою ненависть ко всему палестинскому", говорится в заявлении ведомства.
Исполняющий обязанности палестинского министра информации Файез Абу Айта обвинил главу Минобороны во лжи и "дешевом шоу". По его словам, израильский министр стоит за "расистскими законами и пропагандой экстремизма, расизма и террора в стране, утверждающей, что является единственной демократией на Ближнем Востоке".