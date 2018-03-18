18.03 09:18 MIGnews.com

Видео: арест убийцы Итамара Бен Галя

מעצר המחבל החשוד ברצח איתמר בן גל: כוחות הביטחון פעלו הלילה בעיר שכם לאיתורו של החשוד. לאחר שנתפס הוא נפצע וקיבל טיפול רפואי במקום. בנוסף נעצרו מספר פלסטינים החשודים בסיוע לביצוע הפיגוע @alonbd pic.twitter.com/XvCJPV22D2 — חדשות עשר (@news10) March 18, 2018

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ЦАХАЛ выложил в сеть видео ареста террориста Абд аль-Хакима Асси, убившего 5 февраля в Ариэле раввина Итамара Бен Галя.Асси был арестован в ходе совместной операции Бригады Самарии, ШАБАК и полицейского спецназа Ямам.Майор Ариэль Браха, офицер оперативного штаба в Самарии заявил: “В ходе операции силы безопасности и подразделения 90-го батальона осуществили арест - после большой явной и скрытой разведывательной работы. С момента атаки силы безопасности безостановочно работали над тем, чтобы найти и задержать террориста. Мы продолжим делать все, чтобы обеспечить безопасность граждан Государства Израиль”.Асси был арестован в Шхеме. В ходе задержания он был ранен. Ему была оказана медицинская помощь на месте.