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Видео: арест убийцы Итамара Бен Галя 18.03 09:18   MIGnews.com

Видео: арест убийцы Итамара Бен Галя

ЦАХАЛ выложил в сеть видео ареста террориста Абд аль-Хакима Асси, убившего 5 февраля в Ариэле раввина Итамара Бен Галя.

Асси был арестован в ходе совместной операции Бригады Самарии, ШАБАК и полицейского спецназа Ямам.




Майор Ариэль Браха, офицер оперативного штаба в Самарии заявил: “В ходе операции силы безопасности и подразделения 90-го батальона осуществили арест - после большой явной и скрытой разведывательной работы. С момента атаки силы безопасности безостановочно работали над тем, чтобы найти и задержать террориста. Мы продолжим делать все, чтобы обеспечить безопасность граждан Государства Израиль”.

Асси был арестован в Шхеме. В ходе задержания он был ранен. Ему была оказана медицинская помощь на месте.
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