18.03 08:02 MIGnews.com

Арестован убийца раввина Итамара Бен-Галя

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Через 40 дней после убийства раввина Итамара Бен Галя в Ариэле задержан его убийца - израильский араб Абед аль-Карим Асси.19-летний Асси был задержан утром 18 марта в Шхеме в результате совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа. При задержании он не оказал сопротивления.Арест стал возможным благодаря точной информации о местонахождении террориста, полученной в результате следственных действий ШАБАКа.ШАБАК заявил: "Арест был совершен результате масштабной операции ШАБАКа, спецназа МАГАВа и ЦАХАЛа. Он стал кульминацией обширных усилий, в ходе которых было допрошено большое количество пособников - или помогавших террористу, или знавших о его местонахождении".Вместе с Асси задержаны еще несколько человек, находившихся с ним в одной квартире.Мать Асси родилась в Нацерете и позднее переехала в Хайфу. Его отец - житель Шхема и резидент Палестинской автономии. Родители поженились 21 год назад.Террорист немедленно после теракта бежал в палестинскую деревню по соседству с Ариэлем - но после этого покинул и ее.У террориста также есть удостоверение личности резидента Палестинской автономии.Мать террориста недавно развелась с отцом и вернулась жить в Хайфу.Асси был задержан за день до атаки в Ариэле .Асси атаковал солдат , и был задержан ими. Изучив его удостоверение личности солдаты Асси отпустили.ЦАХАЛ заявил, что солдаты действовали в соответствии с инструкциями.Между тем, стали известны новые подробности об Асси, полученные из социальных сетей.Работники центра для проблемной молодежи Бейт Шанти в Тель-Авиве, где некоторое время жил Асси, сообщили, что их беспокоили частые поездки подростка в Шхем к отцу. Персонал попытался ограничить количество визитов, но подросток через некоторое время по собственной воле покинул центр.Страница facebook Асси была наполнена постами восхваляющими палестинских “шахидов”. В ноябре 2017 он опубликовал пост на арабском, в котором писал, что “сионисты исчезнут” и “сионисты сгорят”.После иерусалимской декларации Трампа появились посты, восхваляющие Ахед Тамими и Саддама Хуссейна. 25 декабря он заменил свое профильное фото на автоматическую винтовку М-16. Подпись на иврите гласила: “Я был рожден и вырос здесь во тьме, и мне ни до кого нет дела”.Следует отметить, что немедленно после атаки Асси был дважды (!) сбит автомобилем офицера ЦАХАЛа. Несмотря на это, ему удалось уйти, и его поиски продолжаются и сейчас.